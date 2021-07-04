الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

القبض على مجموعة مثليين في الشونة الجنوبية خلال حفل صاخب

الأمانة تكشف لـ الوكيل أماكن بيع الأضاحي في عمان

الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب أسلحة من الأردن

40950 جرعة من لقاح فايزر ليلة الأحد للأردن

التمييز تصادق على إعدام قاتل ابن عمته بسبق الإصرار

كاميرات على صدر كل مدقق ضريبي

التربية تحرم 204 طلبة لدورتين متتاليتين

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

الأحد، 04-07-2021 01:48 م

بعد غياب 7 سنوات ميريام فارس تعود للتمثيل

resize


الوكيل الإخباري - تعود الفنانة اللبنانية ميريام فارس للتمثيل بعد غياب دام 7 سنوات عبر مشاركتها في بطولة المسلسل السعودي الجديد "تساهيل".

اضافة اعلان


وذكر موقع "فوشيا" أن المسلسل يدور في مجموعة من الحكايات المختلفة، على أن تقوم النجمة اللبنانية ببطولة إحدى هذه الحكايات، ويشهد العمل مشاركة عددًا كبيرًا من نجوم ونجمات الوطن العربي، ويدور في 20 حلقة من خلال دراما اجتماعية كوميدية.


وأضاف الموقع أنه من بين الأسباب التي دفعت فارس للمشاركة في العمل كونها تظهر فيه بشكل جديد ومختلف، إلى جانب أن الحكاية التي ستقدمها ضمن أحداثه لا تتعدى الثلاث حلقات تقريبً.


وتأتي هذه الأنباء بعدما عرض للنجمة اللبنانية، فيلمًا وثائقيًا ينتمي لتلفزيون الواقع بعنوان “الرحلة” على منصة “نتفليكس”، وألقى الفيلم الضوء على الكثير من أسرارها الشخصية.


يشار أن آخر تجارب فارس التمثيلية كانت عبر المسلسل المصري "اتهام" الذي عرض في عام 2014، من بطولة حسن الرداد، والنجم الراحل عزت أبو عوف.
كما سبق لها أن قدمت تجربة وحيدة مع الفوازير عام 2010، بعنوان “فوازير ميريام”، وقبلها بعام قدمت تجربتها السينمائية الوحيدة أيضًا “سيلينا”.

 

المصدر - اخبار سوريا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

فضل شاكر يستعد لاطلاق اغنيته الجديدة

صباح-الجزائري

صباح الجزائري تعلن اعتزالها الدراما الشامية

1596121538738570800

أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في السباحة - صورة

4-7-2021_02_24_48_GomhuriaOnline_321625358288

انفصال محمد عطية عن خطيبته ميرنا الهلباوي - صورة

2e62ec89747874163df120f91dfbd394

إليسا توجّه هذه الرسالة للقاضي المعني بقضية انفجار مرفأ بيروت - صورة

الفنان-عمرو-دياب

أول ظهور لـ عمرو دياب بعد شائعات مرضه وحجزه بالمستشفى - فيديو

أخبار متعلقة
76051Image1-1180x677_d

سميرة سعيد تؤكد شعورها بالقلق تجاه دخول ابنها مجال التمثيل

main_image604b0ceff217a

كف ودفوف جديد هدى حسين - صورة

جبل

مسلسل الهيبة ينطق بالهندية بعد نجاحه عربياً

a2b58c78-601d-4680-907a-24a110647060_16x9_1200x676

ميس حمدان تتجهه لبيع الملابس - صور

2021615132421698637593602616985594

عابد فهد ينضم لمسلسل شتي يا بيروت

الحفرة

نشطاء عبر تويتر: حزينون على انتهاء مسلسل الحفرة