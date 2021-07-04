بعد غياب 7 سنوات ميريام فارس تعود للتمثيل

الوكيل الإخباري - تعود الفنانة اللبنانية ميريام فارس للتمثيل بعد غياب دام 7 سنوات عبر مشاركتها في بطولة المسلسل السعودي الجديد "تساهيل".

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وذكر موقع "فوشيا" أن المسلسل يدور في مجموعة من الحكايات المختلفة، على أن تقوم النجمة اللبنانية ببطولة إحدى هذه الحكايات، ويشهد العمل مشاركة عددًا كبيرًا من نجوم ونجمات الوطن العربي، ويدور في 20 حلقة من خلال دراما اجتماعية كوميدية.



وأضاف الموقع أنه من بين الأسباب التي دفعت فارس للمشاركة في العمل كونها تظهر فيه بشكل جديد ومختلف، إلى جانب أن الحكاية التي ستقدمها ضمن أحداثه لا تتعدى الثلاث حلقات تقريبً.



وتأتي هذه الأنباء بعدما عرض للنجمة اللبنانية، فيلمًا وثائقيًا ينتمي لتلفزيون الواقع بعنوان “الرحلة” على منصة “نتفليكس”، وألقى الفيلم الضوء على الكثير من أسرارها الشخصية.



يشار أن آخر تجارب فارس التمثيلية كانت عبر المسلسل المصري "اتهام" الذي عرض في عام 2014، من بطولة حسن الرداد، والنجم الراحل عزت أبو عوف.

كما سبق لها أن قدمت تجربة وحيدة مع الفوازير عام 2010، بعنوان “فوازير ميريام”، وقبلها بعام قدمت تجربتها السينمائية الوحيدة أيضًا “سيلينا”.

المصدر - اخبار سوريا