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الثلاثاء، 26-04-2022 12:05 م

بعد مشاركته بإعلان دعائي..كم بلغ أجر عمرو دياب؟

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الوكيل الإخباري - افادت معلومات عن أجر الفنان المصري عمرو دياب مقابل تقديمه إعلانه الرمضاني مؤخرا.

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وبحسب المعلومات فقد بلغ أجر الفنان عمرو دياب 15.5 مليون جنيه أي ما يعادل 269416 دولار أميركي.

 

عمرو دياب طرح أغنيتين على مرحلتين بعنوان "السر" ضمن الحملة الدعائية للبريد المصري وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع احمد ابراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان وحقق الاعلان نجاحا كبيرا إلا أن هذه المعلومات حول اجره تبقى غير مؤكدة رغم انها قريبة من الواقع بشكل كبير لانه من المعروف ان عمرو دياب صاحب اعلى اجر في مصر.

 

الفن 

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