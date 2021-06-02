الوكيل الإخباري - قررت الممثلة الأميركية لورا ديرن أن تشارك في نشاطات جمعية تعنى بالأبحاث الخاصة بسرطان الرئة.

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وعن السبب الذي دفعها الى مزاولة هذه النشاطات، صرحت أنها فقدت جدها بسبب سرطان الرئة عندما كانت صغيرًة، وكانت تقيم معه ومع جدتها خلال العام الأخير من حياته وأثر بها هذا الفقدان كثيراً وترك ذكريات من الصعب نسيانها.



وأضافت: "عندما لعبت دور والدة شيريل سترايد ، بوبي ، في فيلم Wild، المستوحى من كتابها، كانت هذه فرصة للشفاء وإعادة تنشيط تلك الذكريات، حيث تبادلنا، أنا وشيريل، تجاربنا معًا، وأدركت كم سيفيدني أن أتعلم المزيد وأن أكون مدافعة عن الآخرين بأي طريقة ممكنة".



وكانت شاركت لورا في العديد من الأفلام الناجحة، وستعاود الظهور في Jurassic Park: Dominion، المقرر إطلاقه عام 2022.







المصدر - الفن