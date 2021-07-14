الأربعاء 14-07-2021
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الأربعاء، 14-07-2021 01:58 م

بعد مغادرته المستشفى.. هاني شاكر يوجه رسالة لجمهوره - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري هاني شاكر فيديو طمأن من خلاله الجمهور على حالته الصحية، بأول ظهور له منذ مغادرته المستشفى بعد شفائه.

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وقال هاني شاكر في الفيديو للجمهور: "جمهوري الحبيب أنا بطمنكم الحمد لله بقيت أحسن، ربنا عدى الأزمة على خير بدعاكم، الحمد لله بقيت أحسن، الفترة اللي جاية هتكون فترة نقاهة".


وكان خرج هاني شاكر من العناية المركزة، وكشفت عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الفنانة نادية مصطفى، عن تطورات حالته الصحية.


وقالت نادية: "الفنان هاني شاكر خرج من العناية المركزة بعد أن قضى فيها ليلتين بسبب ارتفاع معدل ضربات قلبه بشكل غير طبيعي ونقل لأحد المستشفيات ومكث في العناية المركزة بأمر الأطباء لمدة يومين متتالين"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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