الخميس 20-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دعوات للفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى

وزير التربية يكشف خطة ' سد الفاقد التعليمي' لطلبة المدارس

النائب الظهراوي لـ الوكيل : لا جديد حول طرد سفير الاحتلال من المملكة

وفاتان و224 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صُلح عمَّان تستمع لشهادة ممرضتين في حادثة مستشفى السلط

شاهد ..اشتباكات عنيفة بين متضامنين مع فلسطين ويهود في نيويورك

حملة شعبية لنشر خارطة فلسطين ..الحق المشروع

الاحتلال يمدد اعتقال أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود

دكتورة من اليرموك لـ الوكيل : تضامنتُ مع فلسطين بطريقتي

السفير السوري لدى لبنان :الاعتداء على الناخبين السوريين بلبنان مؤلم

الخميس، 20-05-2021 12:08 م

بعد نجاحها عقب غياب.. مفاوضات لعرض مسرحية شريهان الجديدة

1001-730x438


الوكيل الاخباري - رغم مرور ثلاث سنوات على انتهاء الفنانة شريهان من تصوير المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل"، تأليف مدحت العدل، وإخراج هادى الباجوري، وإنتاج جمال العدل، ضمن مشروع عودتها الى التمثيل، الذى يضم 13 عرضاً مسرحياً عن 13 امرأة تركت بصمة في التاريخ، وكان مخططاً أن يتم إنتاجها للعرض مباشرةً على شاشة التلفزيون، قبل أن يتوقف المشروع لأسباب إنتاجية، إلا أن الشركة المنتجة أجّلت عرض المسرحية الى حين اكتمال المشروع، لكنّ ظهور شريهان الناجح في رمضان الماضي من خلال إعلان لإحدى شركات الاتصالات، دفع مجموعة قنوات mbc، الفترة الماضية للدخول في مفاوضات مع المنتج جمال العدل، لتحصل على حق عرض المسرحية، بالتوازي مع عمليات المونتاج والمكساج لتكون المسرحية جاهزة للعرض، وتُبصر النور في نسختها النهائية خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان

وفيما يتكتم المنتج جمال العدل، على تفاصيل التفاوض، إلى أن يتم الاتفاق ويُعلَن عنه رسمياً، كشفت شريهان عن قرب عرض المسرحية من دون أن تحدّد اسم القناة العارضة، وذلك في معرض ردّها على أحد متابعيها على موقع "تويتر" في آذار/ مارس الماضي، حيث قالت: "ستعرض مسرحية الأسطورة "كوكو شانيل" قريباً جداً على واحدة من أقوى القنوات في الشرق الأوسط... عقدي مع شركة العدل غروب انتهى منذ سنوات، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي "كوكو شانيل".


وأكد مصدر أن انتهاء التعاقد مع المنتج جمال العدل لا يعني تخلّي شريهان عن المشروع، مشيراً إلى أنها قد تعلن بعد عرض "كوكو شانيل" عن استكماله مع شركة إنتاج أخرى.


وكان من المفترض أن تبدأ شريهان بعد الانتهاء من "كوكو شانيل"، تصوير مسرحية عن "بديعه مصابني" من تأليف مريم ناعوم، وإخراج محمد ياسين، وأخرى عن "شهرزاد" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج محمد ياسين أيضاً، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الشخصيات تضم: "ماري كويني"، و"حتشبسوت"، و"رابعة العدوية"، و"شجرة الدر"، و"إنديرا غاندي"، و"سندريلا"، و"كارمن"، و"غريس كيلي"، و"إيفا بيرون"، و"قطر الندى".

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
154-133845-absence-17-years-return-friends-heroes_700x400

أبطال مسلسل 'فريندز' يلتقون مجددا بعد غياب 17 عاما.. فيديو

ced4f67402

أول تعليق رسمي على ظهور الفنانة هنا الزاهد داخل كابينة طائرة.. شاهد

4202118142838878575641

والدة حلا الترك تفاجئ ابنتها للمرة الثانية.. صورة

87b3d7271ac1b18bc9c1b85e9e3e9671

مصدر طبّي مصري يكشف سوء الوضع الصحي لسمير غانم ودلال عبد العزيز

XkWyD3frSuqvU0ybgXVCCuI14hJ5Am2xrizLB2Cg

رد الفنانة ديانا كرزون على ​أفيخاي أدرعي يلهب مواقع التواصل

60a4e3aa4c59b721963790ac

أصوات الناس بعدسة المصورة اللبنانية زينب خليفة

أخبار متعلقة
image

الفنان باسم ياخور يعلن تعافيه من فيروس كورونا

8a66a8342d999ef037c9fdc82410d20a

نجم كبير يشارك في كتابة نهاية 'جبل' ويسدل الستار عن مسلسل 'الهيبة'

16190442130504063

الفنان محمد حاتم يتعرض للإصابة أثناء تصوير مسلسل 'قصر النيل'.. فيديو

78037-مى-عمر-بشخصية-ليل-فى-الفتوة

زوج الفنانة مي عمر يعترف بتغيير في علاقتهما بعدما أصبحت نجمة!.. فيديو

9a756efca5a69d966e9db6b5cd9db0c8

صفعة ممثلة شهيرة لزميلها في إحدى المشاهد تودي به إلى المستشفى.. شاهد

5202023122013541463001

صورة تكشف إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسلها.. شاهد