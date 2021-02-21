الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

متى تنتهي أزمة كورونا؟.. خبير أميركي يضع "تاريخا سعيدا"

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون

مع إزالة الثلوج من شوارع تكساس.. "كارثة" تفجع الجميع

أسعار الذهب الأحد 21/2/2021

توضيحات هامة من صندوق المعونة لـ الوكيل حول دعم عمال المياومة

الخصاونة: حريق المفرق مأساة

مصدر حكومي يرجح إصدار قرارات جديدة خلال أيام

سلطة وادي الاردن لـ الوكيل : مخزون السدود ارتفع الى 42 بالمائة بعد المنخفض الاخير

ادارة الاقامة والحدود لـ الوكيل : الدخول عبر جسر الملك حسين يبدأ اليوم

بدء تحويل الدعم النقدي من برنامج تكافل3 اليوم

الأحد، 21-02-2021 10:53 ص

بعد نجاحه في مسلسل لؤلؤ.. محمد الشرنوبي يوجه رسالة لزوجته

B80236B9-4082-48E6-8617-F72775A4FD39


الوكيل الاخباري - بسبب النجاح الكبير الذي حققه في دوره بمسلسل "لؤلؤ" حرص الفنان محمد الشرنوبي على الاحتفال بذلك النجاح بطريقته الخاصة، حيث وجه من خلال حسابه الخاص على "إنستغرام"، رسالة لزوجته راندا رياض، عبّر من خلالها عن حبه الكبير لها.

اضافة اعلان

وحرص الشرنوبي على التأكيد على دور زوجته في حياته والنجاحات التي يحققها، خاصة بعد عرض مسلسل "لؤلؤ" وتفاعل الجمهور مع شخصية "بدر" التي قدمها.


ونشر الشرنوبي صورته مع زوجته، مؤكداً لها أن أي نجاح يحققه لا يعني شيئاً بدونها، وأنها وش الخير عليه.

 

وشارك الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم.

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مسلسل لؤلؤ 09

مي عمر توجه رسالة بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ!.. فيديو

5e3f0f2b421aa95d815b9648

أحدث ظهور للفنان لطفي لبيب بعد أزمته الصحية.. صورة

14179Image1

تصريحات للفنان المصري صلاح عبدالله ومعاناته قبل الشهرة

151789204484812300

تطوّر غير متوقع في قضية غسيل أموال المشاهير!

Mashari_Al-Ballam

تدهور الحالة الصحية للفنان الكويتي مشاري البلام بعد اصابته بكورونا

WhatsApp Image 2021-02-20 at 1.18.57 PM

طوني قطان يطلق فيديو كليب اغنيته الجديدة نسيني وغاب

أخبار متعلقة
T1488689994156f288a16027a8a72839145455b53beimage.jpg&w=360&h=202&q=95&img

بعد 12 عاماً على عرضه.. هكذا أصبحت طفلة فيلم 'الدادة دودي'.. شاهد

czo3NzoiaHR0cHM6Ly9jZG5pLnJ0LmNvbS9tZWRpYS9waWNzLzIwMjEuMDIvdGh1bWJuYWlsLzYwMmI2NzA5NDIzNjA0MTNjMzU0MzViZC5KUEciOw==

مخرج برنامج رمضاني شهير يعلن إصابته بالسرطان.. صور

F898CE07-D3AB-4534-9AE2-C5512F3940E5-630x630

الفنانة التركية الشهيرة بـ'لميس' تثير الجدل بانضمامها لمسلسل ابنة السفير!.. صورة

0decc93f49eea170c2517e88b69dab41

تيم حسن يثير الجدل بمقطع فيديو جديد.. هذا ما كشفه.. شاهد

7292291-116723163

مي عمر توجه رسالة لمتابعي مسلسل لؤلؤ

16090876580068096

أحمد زاهر يشارك متابعيه كواليس زفافه من مي عمر.. فيديو