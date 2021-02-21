بعد نجاحه في مسلسل لؤلؤ.. محمد الشرنوبي يوجه رسالة لزوجته

الوكيل الاخباري - بسبب النجاح الكبير الذي حققه في دوره بمسلسل "لؤلؤ" حرص الفنان محمد الشرنوبي على الاحتفال بذلك النجاح بطريقته الخاصة، حيث وجه من خلال حسابه الخاص على "إنستغرام"، رسالة لزوجته راندا رياض، عبّر من خلالها عن حبه الكبير لها.

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وحرص الشرنوبي على التأكيد على دور زوجته في حياته والنجاحات التي يحققها، خاصة بعد عرض مسلسل "لؤلؤ" وتفاعل الجمهور مع شخصية "بدر" التي قدمها.



ونشر الشرنوبي صورته مع زوجته، مؤكداً لها أن أي نجاح يحققه لا يعني شيئاً بدونها، وأنها وش الخير عليه.

وشارك الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم.

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