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السبت، 11-09-2021 12:24 م

بعد نهال عنبر.. إصابة فنانة دنيا عبد العزيز إثناء عرض مسرحية زقاق المداق

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الوكيل الإخباري - بعد تعرض الممثلة المصرية نهال عنبر بإرتجاج في المخ، بعد سقوط ديكور أثناء عرض مسرحيتها "زقاق المداق"، أصيبت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز بقدمها خلال أداء دورها بالمسرحية ذاتها.

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ولم تتوقف دنيا عن العرض بل تحملت الألم وإستكملت أدائها إلى حين إنتهائه، وتم نقلها بعدها إلى المستشفى.


ونشر الممثل كريم الحسيني فيديو في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي أظهر معاناة دنيا.


وعلق على الفيديو قائلاً: "ألف سلامة عليكى يا أجدع أخت، ومن شر حاسدا إذا حسد، دنيا مُصابة من أول ربع ساعة في العرض، ومع ذلك عاندت وجت على نفسها، وكانت بتحط سبري بنج قبل كل دخله، وكملت العرض والاستعراضات، ودلوقتي احنا في المستشفى، دعواتكم، ربنا يشفيكي يا غالية، النهاردة بجد عرفت غلاوتك عندي قد إيه، أنا دمعت في الكواليس وأنا شايفك بتعرجي وبتمشي على رجل واحدة، اللهم انت الشافي المعافي يا رب".

 

المصدر - الفن 

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