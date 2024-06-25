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الثلاثاء، 25-06-2024 08:08 ص

بعد هجوم الورثة.. عمرو مصطفى يُلغي مشروع أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- أعلن عمرو مصطفى إيقاف مشروع "أم كلثوم" بالذكاء الاصطناعي بعد رفض الورثة وهجومهم على الفكرة.

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وأكد عمرو مصطفى احترامه لورثة أم كلثوم على هامش ندوة نظمتها دار الأوبرا.


وأثار المغني والملحن عمرو مصطفى جدلاً واسعاً بإعلانه مشروع تقديم أغنية جديدة لأم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإحياء التراث العربي، وهو المشروع الذي قابلته موجة انتقادات لاذعة ورافضة على منصات التواصل الاجتماعي، ومن ورثة أم كلثوم الذين قدموا بلاغاً للنائب العام.


وقال عمرو مصطفى: "تخيلت إني كملحن عايز أعمل أغنية لأم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، فجأة لاقيت هجوم رهيب خلاني قعدت 4 شهور في البيت مكتئب مش مصدق اللي حصل، رغم إن في أغنية تانية فيها إيحاءات جداً نزلت وانتشرت ومحدش اتكلم عليها".

 

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