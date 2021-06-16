الأربعاء 16-06-2021
الوكيل الاخباري

كورونا في الولايات المتحدة منذ كانون الأول 2019

الحكومة: مشروع قانون البلديات واللامركزية عالج جوانب خلافية

العودات: قانون البلديات واللامركزية المعروض على المجلس يحتاج إلى مشورة واسعة

وزير العمل : نعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف تداعيات كورونا

السير: استخدام الهاتف أكثر المخالفات المسببة للحوادث

وزير التربية لـ الوكيل : نبحث عن مبنى بديل لـ' كرفانات مدرسة القلة '

الصحة: مستعدون لموجة ثالثة من كورونا في المملكة

نقابة ملاحة الأردن لـ الوكيل: قرارات مبشرة على الأبواب لمواجهة ارتفاع أجور الشحن

الجيش يحبط محاولة تسلل إلى الأراضي السورية اليوم

استكمال أعمال مشروع الباص سريع التردد الخميس

عاجل

السفير المصري في عمّان: الأردن و مصر لديهما فائض في الكهرباء ونحاول تصديرها إلى العراق

الأربعاء، 16-06-2021 09:50 ص

بعد وفاة ابنتها .. هجوم كبير على جومانا مراد وانهيارها من البكاء - فيديو

jumana


الوكيل الإخباري - مرة جديدة، دخلت الفنانة السورية جومانا مراد في نوبة من البكاء، بسبب سؤالها عن صورتها المثيرة للجدل بعد أقل من 3 أشهر على وفاة ابنتها الصغرى، حين أطلت مع زميلتها سوزان نجم الدين، مرتديةً ملابس كاجوال باللون الأحمر . 

اضافة اعلان

 

وقالت في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي": ""بكيت كأنه نفس اليوم اللي دفنت فيه بنتي، العالم بستكتر علي الضحكة وكتير وجعني التنمر، صعب العالم تحكم عليك بس لأنك طلعت مع صديق حاول يطلعك من اللي انت فيه".

وأضافت: "الطفل ما بينلبس أسود على وفاته، وما بنعمله عزا أصلاً بس انجبرت لأنو الناس كلها بدها تواسيني".

واختتمت كلامها: "تخيّل أنّ تستقبل العزاء بابنتك في يوم عيد ميلادك".

وكانت مراد أعلنت وفاة رضيعتها ديانا في التاسع والعشرين من شهر أذار الماضي حين نعتها بقولها: "الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره وللجنة يا روح قلب امك وابوكي".

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
998

عمر كمال وسمية خشاب يحققان نجاحاً كبيراً بكليب أوعدك - فيديو

477122Image1

بالقفطان المغربي .. دنيا بطمة باحدث جلسة تصوير- صورة

Yara

يارا تثير ضجة بصورتها مع محمد صلاح - صورة

100279Image1-1180x677_d

كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل جديدة عن حياته

319627_0

محمد رمضان يشارك متابعيه مقطع من كليب اغنيته الجديدة

main_image60c14243e016e

كارول سماحة تثير ضجة بفيديو طريف من اجل ابنتها .. شاهد

أخبار متعلقة
6070393_1622543440

عادل إمام في أول رسالة له منذ وفاة سمير غانم - صورة

173-151411-actor-ned-petty-oscar-nominee-dies_700x400

وفاة الفنان الامريكي نيد بيتي عن عمر يناهز ال ٨٣ عاماً

8838

الموت يفجع الفنان حمادة هلال

download

وفاة الملحن والمؤلف الموسيقي السعودي طلال باغر

7589341-1661287580

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

6186956-1580585782

الموت يفجع الفنان خالد سليم