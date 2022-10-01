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السبت، 01-10-2022 10:34 ص

بعد وفاة شقيقها .. ما المرض الذي أصاب نادين الراسي ؟

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الوكيل الإخباري-أصيبت النجمة اللبنانية نادين الراسي بمرض فقدان الشهية عقب الصدمة التي تلقتها بعد وفاة شقيقها النجم اللبناني جورج الراسي بحادث سير مأساوي على طريق المصنع واصطدام سيارته بحاجز اسمنتي في نصف الطريق.

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نجل الفنانة نادين الراسي مارك حدشيتي تحّدث بالتفاصيل عن صحة والدته، وانها تعاني كثيًراً وقاطعت الطعام لفترة طويلة ولا تستطيع تناوله.

وما أثار جدلا كبيًر بين رواد مواقع التواصل الاطلالة الأخيرة لنادين الراسي والتي بدت فيها بنحافة مفرطة ومخيفة جًدا وبدت نحيلة للغاية وخسرت وزًنا كبيًرا  .

 


 


 

 

جرس

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