بعد وفاة والدها.. الإعلامية المصرية لبنى عسل تتصدر محركات البحث في مصر

الوكيل الاخباري - تصدرت الإعلامية المصرية، لبنى عسل، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد وفاة والدها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وتوفى والد المذيعة المصرية، المستشار عبد الفتاح عسل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في أحد مستشفيات محافظة الشرقية.



وتغيبت عسل، عن تقديم حلقة أمس، من برنامج "الحياة اليوم"، لانشغالها مع والدها بعد تدهور حالته الصحية، وعقب وفاته تصدر اسم الإعلامية لبنى عسل، محركات البحث المختلفة، عقب إعلان وفاة والدها.



وأعلن أحد أقارب العائلة عبر موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبد الفتاح عسل، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، والد المستشار أحمد عبد الفتاح عسل، الدفن بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة".

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