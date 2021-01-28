بعد وفاتها بكورونا .. الفنان المصري ياسر فرج ينعى زوجته بعبارة مؤثرة

الوكيل الاخباري - لم يكن يعلم ياسر فرج أن إصابة زوجته بفيروس كورونا سكون نهايتها، ليفجع الموت الفنان المصري في زوجته الشابة، والتي فارقت الحياة بعد معاناة خلال الأيام الماضية من الفيروس الوبائي المنتشر.

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وكتب ياسر فرج لزوجته رسالة أبكت متابعيه جاء فيها: "انا لله وانا اليه راجعون ..اللهم اني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف في .. انهاردة شفت بعيني اد ايه ربنا راضي عنك ..واد ايه كل اللي يعرفوكي بيحبوكي ..وكم الدعاء اللي الناس دعتهولك وهي ما تعرفكيش ..الداكترة والممرضين اللي عرفوكي اخر اربع شهور حبوكي اد ايه ..اللي هيصبرني بقيت حياتي انا والأولاد اننا متاكدين ان ربنا عاوزك في مكان احسن ومع ناس احسن ..مسامحك في اي حاجة ..وراضي عنك في كل شئ..الي اللقاء يوم اللقاء".

المصدر - ليالينا



