الأحد 11-04-2021
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الأحد، 11-04-2021 01:14 م

بعد وفاته.. تفاصيل ظهور يوسف شعبان في مسلسل سيعرض في رمضان!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - رحلة صعود ملحمية نحو الثراء يخوضها صديقان مِن منطقة شعبية، يدخلان معاً عالم التجارة والبزنس وسط أجواء من المنافسات والمكائد والأكشن تتقاطع مع العالم السفلي للجريمة، في الدراما الاجتماعية المشوّقة "ملوك الجدعنة".

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تدور أحداث المسلسل الذي كتبه محمد سيد بشير وأخرجه أحمد خالد موسى حول صديقيْن، يتحولان إلى غريميْن مُتحاربيْن، فحليفيْن في مواجهة خطر أكبر يهددّهما معاً.. من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، وآخرين. فيما يُعتبر المسلسل آخر أعمال الفنان الراحل الكبير يوسف شعبان.

 

يُعتبر مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي لطالما رغب بتقديمها، حسب قوله. ويضيف موسى: "وُلِدَتْ فكرة العمل في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدوريْن الرئيسييْن "سفينة" و"سرية"، وهما صديقان تربّيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاحٍ لتأمين لقمة العيش". ويستطرد موسى: "تدور أحداث المسلسل ضمن أجواء من الواقعية يمتزج فيها الأكشن بالكوميديا مع نكهةٍ رومانسية، لذا سيجد الجمهور نفسه أمام مشهد مضحكٍ يعقبه حدثٌ تراجيدي قد يُحوّل الضحك إلى حزن، وهو ما نعيشه في حياتنا اليومية.. يُضاف إلى ذلك تعدّد الخطوط الدرامية للعمل، الأمر الذي يحمل للمشاهدين الكثير من المفاجآت على امتداد الحلقات".


وحول فكرة البطولة الثنائية التي تجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد، يوضح أحمد خالد موسى: "شكّلتْ هذه التجربة حافزاً لي كي أقدّمهما بطريقة مختلفة عن الصورة التي اعتاد عليهما فيها الجمهور." ويضيف: "عندما عرضنا عليهما موضوع البطولة الثنائية تحمّس كلاهما للفكرة رغم القلق من التجربة في البداية، لكن صداقتهما سهّلت من الأمر، لذا حاولنا جميعاً تقديم كل ما في وسعنا لإنجاح هذه التجربة".

 

يتطرّق أحمد خالد موسى إلى مشاركة النجم الراحل يوسف شعبان في المسلسل الذي يُعتبر آخر إطلالاته على الشاشة الصغيرة: "يوسف شعبان نجم كبير وتاريخه قيّم، وعندما تواصلنا معه لإطلاعه على الفكرة تحمّس للدور الذي كان جديداً عليه، فالشخصية التي قدّمها مزجتْ بين الدراما والإبتسامة وهو ما سيلمسه الجمهور في كل مشهدٍ من مَشاهده.. ولاحقاً سافرَ في إجازة إلى مصر، لنتلقّى بعدها الخبر الصادم، حيث كانت الكثير من متعلّقاته ما زالت موجودةً في موقع التصوير."

أخيراً وليس آخراً يشير أحمد خالد موسى إلى المشهد الثالث من الحلقة الأولى حيث استمرّ تصويره تسع دقائق متواصلة ضمن لقطة واحدة! فيما يُعد أحد أطول مَشاهد الدراما التلفزيونية، ويختم: "جمعنا في هذا المشهد معظم الممثلين الأساسيين الموجودين في الحارة الشعبية، تلك الحارة التي ستمثل المحور المكاني للأحداث. وآمل أن ينال المسلسل رضا الجمهور ومحبته."


يُعرض مُسلسل "ملوك الجدعنة" على منصة "شاهد VIP" في رمضان، فيما تُعرض كل حلقة من حلقات العمل حصرياً على "MBC مصر" بعد 24 ساعة من عرضها على "شاهد VIP".


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