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السبت، 01-04-2023 09:27 ص

بعد وقوعها ضحية لمقلبه... حقيقة خلاف نسرين أمين مع رامز جلال

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الوكيل الإخباري- رغم الأخبار التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن حدوث خلافات بين الفنانة نسرين أمين والفنان رامز جلال، ظهرت نسرين في برنامجه لتكون الضحية الجديدة في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، الذي يقدّمه رامز خلال شهر رمضان 2023.

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وكشفت نسرين خلال الحوار مع مذيعة البرنامج قبل بدء المقلب، عن عدم قدرتها على الطبخ داخل المنزل، حيث قالت: "أنا مبطبخش بشتري الأكل الجاهز، وبنتي بتاكل برة"، ليعلّق رامز جلال ساخراً: "إيه الأسرة المفكّكة دي!"... وعن الأكلات المفضّلة بالنسبة إليها، قالت نسرين: "بحب السوشي والبيتزا والملوخية".


وخلال تنفيذ مقلب الغسالة، نطقت نسرين الشهادة قائلةً: "إيه اللي حصل، إيه اللي بيحصل دة، الحقوني، أشهد أن لا إله إلا الله".


وبعد انتهاء الحلقة، نشرت نسرين أمين صورة جمعتها مع رامز جلال من كواليس الحلقة، كشفت من خلالها عدم صحة الأخبار التي تم تداولها عن حدوث خلافات بينهما، قائلةً: "كل اللي اتقال إشاعات، أنا ورامز إخوات".

 

لها

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