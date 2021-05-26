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الأربعاء، 26-05-2021 12:49 م

بعد يومين من وفاة والدتها.. انهيار الفنانة نانسي صلاح في جنازة شقيقتها

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الوكيل الاخباري - دخلت الفنانة نانسي صلاح، في حالة بكاء شديد، خلال مراسم تشييع جثمان شقيقتها الكبرى في مسجد السيدة نفيسة، والتي توفيت بعد يومين فقط على رحيل والدتها.

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وحرصت نانسي صلاح على وضع يدها على نعش شقيقتها وهي تبكي، حيث طلبت توديعها قبل إجراءات الدفن قائلةً: «بالراحة سيبوني أسلّم عليها الأول».

 

وكانت نانسي صلاح قد أعلنت وفاة شقيقتها الكبرى صباح أمس الثلاثاء عبر حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، من خلال نشرها صورة تجمعها بها، وأرفقتها بالتعليق: «البقاء والدوام لله وحده، لله ما أعطى ولله ما أخذ، انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة وأمي التانية ميرفت عبد الفتاح».


يُشار إلى أنه قبل يومين، رحلت والدة الفنانة نانسي صلاح والتي التقت بها أخيراً بعد 27 عاماً من الفراق، لرفض والدها منذ طفولتها لقاءها.



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