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الأربعاء، 16-12-2020 11:28 ص

بعد 10 أشهر من اختفائها.. الكشف عن سر غياب الفنانة رولا محمود

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الوكيل الإخباري _ بعد 10 اشهر من اختفائها إثر اصابتها بفيروس كورونا كشف الناقد الفني، محمود قاسم، عن اصابة الفنانة المصرية رولا محمود بالسرطان.

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واشار الى انها طلبت منه في آخر رسالة تلقاها منها الدعاء لها بالشفاء ، حيث انها تقيم الأن في بريطانيا .

 

وتعد رولا أول فنانة مصرية أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

 

ويذكر ان نقابة الممثلين المصريين اشارت خلال الاسابيع الماضية الى أنها لا تعرف شيئا عن الفنانة  المختفية رولا محمود لكونها غير تابعة للنقابة، وبالتالي لا تملك أي معلومات بشأنها أو بخصوص أفراد عائلتها أو معارفها في مصر للتواصل معهم من أجل الاطمئنان عليها، حيث اعلن الاتحاد العام للمصريين بالخارج في بريطانيا،  عن متابعته موضوع اختفاء رولا محمود، موضحا أنه سيجري عدد من الاتصالات لمعرفة حيثيات الواقعة ومتابعة أسباب اختفائها.

 

المصدر : سبوتنيك 

 

 



 




 

 


 

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