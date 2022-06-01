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الأربعاء، 01-06-2022 11:54 ص

بعد 14 عاماً.. بطلا العشق الممنوع يجتمعان سوياً في فيلم جديد

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الوكيل الإخباري-في مفاجأة سارة لمحبي الدراما التركية، يتعاون كل من النجم كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ"مهند" في العالم العربي مع النجمة بيرين سات الشهيرة بـ"سمر" في فيلم جديد ليعودا سويا في عمل درامي بعد مرور 14 عاماً على نجاحهما في مسلسل "العشق الممنوع" الذي عرض في 2008 وحقق صدى كبيرا.

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ويعود الثنائي بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ لجمهورهما بعد فترة غياب، ولكن هذه المرة من خلال فيلم من إنتاج Netflix. والفيلم من تأليف الكاتبة نوران إفرين والتي من أبرز أعمالها "انتقام، ومسألة شرف، وأنت وطني"، وسيتم تصوير المسلسل في الولايات المتحدة وتحديدا بولاية نيويورك.


وحتى الآن لم يتم الكشف عن موعد التصوير أو موعد طرحه على المنصة العالمية.

الجدير بالذكر أن بيرين سات كانت أعلنت أنها ستبتعد عن المسلسلات التلفزيونية وستكتفي بالأعمال من إنتاج المنصات، لما بها من حريات بعيداً عن الرقابة المفروضة على الأعمال التلفزيونية.


وتعاونت بيرين سات مع Netflix من خلال مسلسل "عطايا" وعرض منه 3 مواسم.


ومسلسل "عطايا" قصته مستوحاة من كتاب "صحوة العالم"، الذي كتبه سينجول بوياس، حول قصة "عطايا" وهي رسامة شابة تعيش ‏حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، حتى تتغير حياتها من خلال اكتشاف أقدم معبد في العالم بواسطة عالم ‏الآثار إرهان، وتبدأ رحلتها في البحث عن الماضي.


يذكر أن مسلسل "العشق الممنوع" أنتج عام 2008 واستمر عرضه في تركيا حتى عام 2010.


زهرة الخليج

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