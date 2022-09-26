بعد 28 عاماً.. إكتشاف خطأ فادحاً في فيلم لعادل إمام

الوكيل الإخباري - صدر فيلم "الإرهابي" عام 1994 للممثل المصري عادل إمام، وكالعادة نال إعجاب الجميع، إنما لم ينتبه المشاهد إلى هذا الخطأ الفادح في الفيلم، إلا بعد 28 عاماً على صدور العمل، وسرعان ما تبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الخطأ، بعد أن لاحظه أحدهم.

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وفي الفيلم يتعرض أحد الأتوبيسات السياحية لإطلاق نار عنيف من قبل الإرهابيين، وفي المشهد الأول تظهر الكسور في الزجاج أثناء نزول السياح من الباص، إنما في المشهد التالي نلاحظ خدوشاً قليلة في الزجاج.



يذكر أنه شارك في بطولة الفيلم إلى جانب عادل إمام، الممثلون مديحة يسري، شيرين وصلاح ذو الفقار.

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