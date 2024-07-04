بغياب السجّادة الحمراء ونغمات الموسيقى ..افتتاح مهرجان عمّان السينمائي الدولي - صور

الوكيل الاخباري - افتتحت في مركز الحسين الثقافي بالعاصمة عمان يوم امس الاربعاء الدورة الخامسة من "مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم" .



وتميز افتتاح المهرجان هذا العام بغياب السجّادة الحمراء ونغمات الموسيقى ، وفعاليات مقتضبة بسيطة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .



ورافق عنوانَ المهرجان العريض رموزٌ تعكس هوية المنطقة كالمطرّزات الفلسطينية والأردنية، أما الرمز الثابت فهو السوسنة السوداء. تلك الزهرة الوطنية الأردنية النادرة، التي تنبت وسط ظروف مناخية قاسية حتى أنها قد تنمو على أطراف البادية، اتّخذت منها جوائز المهرجان شعاراً. على سعفة السوسنة السوداء ومجموعة من الجوائز المالية، تتنافس هذا العام عشرات الأفلام من المنطقة العربية.

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أما الفئات المكرّمة فهي أفضل فيلم روائي طويل، وأفضل فيلم وثائقي طويل، وأفضل وثائقي قصير، يتمّ اختيارها من قبل لجان تحكيم متخصصة مكوّنة من مخرجين ومنتجين وممثلين وسائر العاملين في صناعة السينما. وللجمهور كذلك كلمته، فهو يمنح الجائزة الرابعة لأفضل فيلم غير عربي.



وكان القاسم المشترك بين الأفلام الـ52 الحاضرة في المهرجان، أنها تشكّل تجارب سينمائية أولى لصنّاعها، إذ يُخَصَص المهرجان لعرضٍ أوّل للأفلام بالنسبة إلى مخرجيها، وكتّابها، أو ممثّليها الرئيسيين.



وتحدثت إدارة المهرجان عن اختيار هذه الأفلام بعناية من بين مئات المشاركات، لتقديم تجربة سينمائية فريدة، وعرض أفلام قد لا تصل إلى دور العرض التجارية في الأردن.



وستكون جميع الأفلام عروضا أولى في الأردن، وصدرت في عامي 2023 و2024، من بين هذه الأفلام، سيعرض 12 فيلما لأول مرة في العالم العربي، وسيعرض فيلمان لأول مرة عالميا – وهي العروض الأولى على الإطلاق لهذه الأفلام.



كما ستُعرض خمسة أفلام لأول مرة دوليا – وهي العروض الأولى لهذه الأفلام خارج بلدها الأصلي.

وستتنافس الأفلام في أربعة أقسام للحصول على جائزة السوسنة السوداء وجوائز نقدية.



ويهدف المهرجان إلى إحداث حراك إبداعي بين المخرجين والمشاهير وعشاق السينما على اختلافاتهم، من خلال تقديم أفلام عالية الجودة بغض النظر عن عائدات شبّاك التذاكر.



وجرى اختيار فيلمَي سهرة الافتتاح. الأوّل قصير بعنوان «لا» جرى تصويره تحت القصف في غزة، أما الثاني فوثائقي طويل بعنوان «باي باي طبريّا» من إخراج لينا سويلم وبطولة الممثلة الفلسطينية المخضرمة هيام عباس.



وقالت رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي اننا ندرك أن اللحظة صعبة في المنطقة العربية، تحديداً على أهل فلسطين وغزة، لكن كان من الضروريّ أن نشعر بأننا نفعل شيئاً من أجلهم ونقول لهم إننا معهم. تمسَّكنا بالمهرجان وتَحرّرنا من السجّادة الحمراء .



واضافت انه بناءً على ذلك، أُطلق على هذه الدورة شعار "احكيلي"، لأنه لا وقت أهم من هذا الوقت لرواية حكاياتنا العربية، فيما نشهد على تشويهها وتضليل السرديّة ، وان هذه السنة، نحن لا نقيم احتفالاً بل نحتفي بسَرد القصص التي تعكس هويتنا .



وفي حضور سمو الامير علي بن الحسين قالت - سمو الاميرة - دعونا نروي حكاياتنا للعالم، لأنّ رواية حكاياتنا تذكّرنا بإنسانيتنا في وجه من يشوّهونها.

وتوجّهت الاميرة ريم علي بالشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني،المحبّ والداعم للسينما مما أسهم ازدهاراً لها في الأردن.



وعبّرت الأميرة عن فخرها بهؤلاء الشبّان والشابات الذين انطلقوا من قلب المهرجان، مضيفة انه قد لا تسمح لنا ميزانيتنا بمنافسة المهرجانات الأخرى، لكن هذا طريقنا.



وقالت : أسس زوجي الهيئة الملكية للأفلام قبل 21 سنة، وكان لا بد أن نكمّل مهمتها من خلال مهرجانٍ يركّز على الشباب والشابات ويمنحهم فرصة التطور. نشجّعهم على صناعة أفلامهم الأولى، وهذا يعود بالثراء على السينما العربية بشكل عام والأردنية بشكل خاص.



وقالت مديرة المهرجان ندى دوماني إن الشعار مستوحى من الوضع العام السائد، مضيفةً "شعرنا بوجود ضرورة أن نحكي قصصنا بلغتنا وسرديتنا أكثر من أي وقت مضى".



ورأت دوماني أن "الأفلام هي بالأصل حكايات وقصص"، مضيفة: "نحن غير متغاضين عن الحرب في غزة والمهرجان احتفاء بالسينما وليس احتفالا وهي وسيلة تعبير.



وأوضحت دوماني أن تنظيم المهرجان يتمحور إلى حد بعيد حول فلسطين وقصص فلسطين من حيث اختيار الأفلام وأعضاء لجان التحكيم من جنوب إفريقيا، وعرض أفلام دولية من النرويج وإسبانيا وإيرلندا، وعرض فيلم لصناع أفلام فلسطينيين من غزة.





















