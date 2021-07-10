بكاء محمد عبده في جدة يثير الجدل على السوشيال ميديا - فيديو

الوكيل الإخباري - بكى الفنان السعودي محمد عبده، خلال حفله الذي أحياه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك وسط حضورٍ جماهيري كبير، تفاعلوا معه، مرددين أغانيه والتصفيق له.

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وأشعل بكاء محمد عبده مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول فيديو للفنان السعودي وهو يبكي متأثراً بكلمات أغنيته “تعبت الظلم”، فكلما ردد يقول: “تعبت الظلم وإجحافه” يبكي، لدرجة جعلته لم يستطع استكمال الأغنية.

وأحدث هذا المقطع تفاعلاً كبيراً بسبب تداوله في السوشيال ميديا، وسط تأكيد على نجومية محمد عبده، وأنَّه- ومع وصوله هذا السن- لا زال يتأثر بكلمات أغانيه ويهزّ المسرح تفاعلاً، خاصةً أنَّ الجمهور دعمه خلال توقفه عن الغناء، وظل يصفِّق له ليواصل أغنيته.



ولم يخلُ الحفل من سلطنة محمد عبده بالأغاني، حيث أبدع في أغنية “ليلة خميس”، وجرى تداول مقطع منها بين رواد مواقع التواصل.

ووضعت هيئة الترفيه شروطها لحضور الحفلات التي تُقيمها منذ العودة لإقامة الفعاليات الفنية، حيث يقتصر الدخول على المُحصَّنين، وفقاً للحالة في تطبيق “توكلنا”.



وقررت الهيئة عدم السماح بدخول أيِّ زائر للموقع، وعدم حضور كبار السن (65 سنة)، ومن لديه أمراض مزمنة، ويمنع الدخول من دون الكمامات، وارتداؤها طوال الوقت.

المصدر - هاشتاغات