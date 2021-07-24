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السبت، 24-07-2021 04:19 م

بكلمات مؤثرة.. حماقي يتغزل في شريهان بعد عرض كوكو شانيل

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الوكيل الإخباري - توجه الفنان المصري محمد حماقي برسالة غزل للممثلة المصرية شريهان في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، بعد مشاهدة مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل".

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ونشر صورة من المسرحية وعلّق: "العيد مبيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم، وأنا حسيت بده جداً لما إتفرجت على كوكو شانيل، كإنك مغيبتيش وكإنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح".


وتابع حماقي: "طول عمرك نجمة كبيرة أووووووي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهى البساطه ومنتهى السحر، العيد برجوعك عيدين يا شريهان، شكراً على العمل العظيم ده وشكراً انك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني".


وختم: "وعايز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية".

 

المصدر - الفن 

 

 

 




 

 


 

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