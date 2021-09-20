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الإثنين، 20-09-2021 11:12 ص

بكلمات مؤثرة مروة ناجي تستذكر والدها - صورة

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الوكيل الإخباري - إستذكرت الفنانة المصرية مروة ناجي والدها الراحل، ووجهت له رسالة تعبر فيها عن إشتياقها له، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت ناجي قائلة :"آه يا بابا، زي النهاردة من سنة راح أحن أب في الدنيا كلها وأطيب خلق الله بجد مش مجرد كلام، وحشتنا أوي يا بابا أنت وماما وفعلا الفراق وحش جداً، وعمر الأب والأم ما يتعوضوا ثاني أبدا ولكن عزاؤنا الوحيد في رحيلك عنا هو أن كل الناس بتفتكرك لحد النهاردة بالخير وبتحبك ومش هتنساك ، و عزاؤنا الأكبر أنك أكيد في مكان أحلى وأجمل بكثير من اللى إحنا فيه".

 

وختمت ناجي "ارجوكم الدعاء له بأن يرحمه الله برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته ويجمعنا به في الفردوس الأعلى أمين يارب العالم".

 

 

 

المصدر - الفن 

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