بلاغ ضد مسرب فيديو شيرين.. ورضوى الشربيني تدخل على خط الأزمة

الوكيل الإخباري- تطور جديد شهدته قضية شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب داخل أروقة المحاكم المصرية، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد مسرّب فيديو التكسير.

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وقبل يومين، انتشر مقطع فيديو يظهر الفنانة المصرية وهي تسيطر عليها حالة غضب هستيرية وتقوم بتكسير الاستوديو الخاص بطليقها، لتتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.



وقال ياسر القطنوش، محامي شيرين عبدالوهاب، إنه قدم بلاغًا إلى النائب العام المصري، قبل ساعات، ضد من سرّب ونشر فيديو الفنانة، موضحًا أنه يحمل رقم 41792 لسنة 2024.



وتعليقًا على الأمر، نفى الفنان حسام حبيب نشر فيديو طليقته وهي تحطيم الاستوديو، قائلا إنه قام بالفعل بتصوير شيرين من أجل تشتيت تركيزها، وإيقافها عن تحطيم مكوناته، ولكنه لم يقم مطلقًا بنشر الفيديو، وليس لديه معلومة عمن قام بنشره.



وسبق أن صرح محامي شيرين أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة ضد طليقها، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم مع الفنان حسام حبيب، والتنازل لم يحدث.



وبدأت الأزمة بانتشار أخبار تفيد بتحرير شيرين محضرًا رسميًّا في قسم التجمع الخامس ضد طليقها، بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو في منطقة التجمع الأول، مما أدى إلى إصابات بالغة أثبتها تقرير الطب الشرعي.



وأنكر حسام حبيب أمام النيابة العامة الاتهامات الموجهة له من شيرين بالضرب المبرح، لافتًا إلى أنه تدخّل لفض مشاجرة بين طليقته وابنتها، بناءً على طلب الأخيرة.



وفي المقابل، هاجمت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مواطنها الفنان حسام حبيب، على خلفية أزمته مع طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب، وطالبته بالابتعاد عنها.



ووجّهت العديد من الأسئلة لحسام حبيب منها: "بأي صفة تتكلم عن شيرين علماً أنك لست زوجها ولا خطيبها ولا أي فرد من أفراد عائلتها.. أنت بأي صفة تتدخل بين شيرين وابنتها؟".



وأشارت رضوى إلى التسجيلات الصوتية المسربة من هاتف حسام حبيب، قائلة: "الفويسات يتم تسريبها من هاتفك وأنت مش عارف.. بيقول في التسجيل الصوتي إذا كنت أنا واخد 5 آلاف دولار، فهي جيباهم منين ولو مش كده نشوف الأموال العامة هتعمل ايه معاها.. هل ده يعقل؟".



وقالت الإعلامية المصرية إن شيرين كانت رائعة في كل شيء قبل زواجها من حسام حبيب، متسائلة كيف كان الأخير يتدبر أمور حياته وهو لا يقدم أي أعمال غنائية جديدة أو حفلات سواء داخل مصر أو خارجها.



واتهمت حسام حبيب بالتسبب في خسارة شيرين عبد الوهاب لأمها وعائلتها، وأضافت أنها "توشك على خسارة بناتها، بالإضافة لعملها مع شركة روتانا وعدد كبير من حفلاتها".

العين الاخبارية