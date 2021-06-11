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الجمعة، 11-06-2021 04:19 م

بلاغ عاجل ضد فنان مصري بسبب سد النهضة

بلغ
سد النهضة


الوكيل الإخباري - تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا في مصر، ضد الفنان، إيمان البحر درويش، حيث اتهمه فيه بـ" التحريض على الفوضى وإثارة البلبلة والرأي العام".

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وقال صبري في بلاغه، إن إيمان البحر درويش هاجم على صفحته الشخصية تعامل الدولة مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، معتبرا أن ما جاء بالمنشور الذي دونه، عبارات تثير الفوضى بالبلاد.


وأثار المطرب إيمان البحر درويش عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور تناول رأيه في قضية سد النهضة، داعيا إلى استخدام القوة العسكرية لحسم الملف.


واستعان إيمان البحر درويش بكلمات وتعبيرات حادة للتعبير عن رأيه في ملف سد النهصة، وهو ما جلب عليه انتقادات وهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين.


المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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