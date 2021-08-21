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السبت، 21-08-2021 04:54 م

بلقيس تتصدر الترند في لبنان - صورة

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الوكيل الإخباري - بعد إصدار أغنية جديدة لها باللهجة المصرية بعنوان "دبلوماسي" يوم أمس، تصدّرت الفنانة اليمنية بلقيس الترند في لبنان على موقع التواصل الإجتماعي بوسم "بلقيس دبلوماسي".

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وتفاعل المتابعون مع الأغنية وشاركوها بصفحاتهم وأعربوا عن إعجابهم بها، خاصة كونها أغنية إيقاعية تحاكي الشباب.


أغنية "دبلوماسي" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال حمداوي، والفيديو كليب تم تصويره بعدسة المخرج علي أبو طالب.


يُذكر أن "بلقيس" تطرح ألبومها "حالة جديدة" أغنية تلو الأخرى، فكان أطلقت منه "حالة جديدة"، "خاف عليي"، "ممكن"، "إنتهى" و"جبار".

 


 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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