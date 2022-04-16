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السبت، 16-04-2022 12:09 م

بلقيس ترد على عبد الله بالخير - فيديو

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الوكيل الإخباري - أكدت الفنانة اليمنية بلقيس أنها حاصلة على الجنسية الإماراتية بعدما ذهب جدها إلى الإمارات في عام 1967 أو 1968 وحصل على الجنسية الإماراتية كما حصلت والدتها على الجنسية وصدر مرسوم سامي من رئيس الدولة بتجنيس أبناء المواطنات.

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وتابعت بلقيس خلال لقاء لها في برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني: " في الإمارات بشكل عام كإماراتيين أو مقيمين أو زائرين كلنا إماراتيون وعايشين في كوكب خاص فينا اسمه كوكب الإمارات ".

 

وتابعت بلقيس أن الإمارات وصلت إلى الماريخ وما قاله عبد الله بالخير يرجعنا إلى الوراء "الفنان عبدالله بالخير قال لا تتحدث عن سماها وهواها وبلادها.. وأزعجتني كلمة شردوهم لأنها لا تمثلنا كإماراتيين ولا تمثل الإمارات خصوصا أن الإمارات وصلت إلى المريخ فهو يتحدث بكلام يرجعنا 30 سنة إلى الوراء ويثير نعرات قبلية لا تشبه الحاضر ".


واختتمت قائلة: " الفنان عبدالله بالخير بالنسبة لي إنسان في عمر والدي". وتابعت: " أنا مسامحة ولو شفته بسلم عليه".

 

 

 

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