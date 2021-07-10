بلقيس تفاجئ الجمهور بهذا التغيير في شكلها - فيديو

الوكيل الإخباري - أبهرت الفنانة اليمنية بلقيس متابعيها بإطلالتها الصيفية الجديدة، بعد أن غيّرت لون شعرها وإعتمدت تسريحة شبابية، ما منحها جمالاً إضافياً.

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ووثّقت بلقيس من خلال مقطع فيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، خطوات تغيير لون شعرها إلى العسلي، مع خصلات من الأشقر الخفيف، وسرحت شعرها بالويفي العريض، بطريقة تتناسب مع الإطلالات اليومية.



وعبّرت بلقيس عن إعجابها وسعادتها باللوك الجديد، وعلّقت: "حبيتوا لون شعري الجديد، ده انت خطير على فكرة " قاصدة مسرّح الشعر.



كما عبّر العديد من متابعي بلقيس عن إعجابهم بجمالها وجاذبيتها، وأشادوا بعفويتها، وبالتغيير الكبير الذي قامت به بشكلها، والذي أبرز جمالها.

المصدر - الفن