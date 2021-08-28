بلقيس فتحي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية - فيديو

الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة بلقيس فتحي بيوم المرأه الإماراتية عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.



وشاركت بلقيس جمهورها بمقطع قالت خلاله " دور المرأه مايقل عن دور الرجل في المجتمع وقالها الشيخ زايد رحمه الله علية إن طالبات اليوم هم أمهات المستقبل".





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ها الشيخ زايد رحمه الله علية إن طالبات اليوم هم أمهات المستقبل".

وتابعت: "في يوم المرأه الإماراتيه كوني مختلفة كوني متميزة كوني كما عهدناكي دائمًا".



وأرفقت الفيديو بالتعليق: اليوم هو يومنا جميعا اليوم المرأه الإماراتيه بنت زايد كل عام وأمنا وأم الأمارات الشيخة فاطمة مبارك داعمة المرأه الأولي بألف خير.



وأضافت:وكل عام وبنات زايد في المقدمه وفي مزيد من النجاح والأبداع

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة بلقيس فتحي أغنية "دبلوماسي"، والتي حققت 3 ملايين و513 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أغسطس الجاري، وهي الأغنية الأولى لـ بلقيس باللهجة المصرية.

المصدر - نواعم