السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

واشنطن تضيف قواعد جديدة لاستضافة الأفغان

الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود كورونا

بريطانيا وألمانيا تسعيان لنهج مشترك لمجموعة السبع إزاء طالبان

دورة حول الإعلام الرقمي لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي بالكرك

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

بريطانيا تعلن مغادرة آخر رحلة إجلاء للمواطنين الأفغان من كابول

تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

أزمة الوقود.. إصابة 5 اشخاص في اشتباكات دامية بلبنان

مصرع 21 شخص إثر غرق قارب ركاب شرقي بنغلاديش

السبت، 28-08-2021 04:41 م

بلقيس فتحي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية - فيديو

1000-2


الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة بلقيس فتحي بيوم المرأه الإماراتية عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام.

وشاركت بلقيس جمهورها بمقطع قالت خلاله " دور المرأه مايقل عن دور الرجل في المجتمع وقالها الشيخ زايد رحمه الله علية إن طالبات اليوم هم أمهات المستقبل".

اضافة اعلان

ها الشيخ زايد رحمه الله علية إن طالبات اليوم هم أمهات المستقبل".
وتابعت: "في يوم المرأه الإماراتيه كوني مختلفة كوني متميزة كوني كما عهدناكي دائمًا".


وأرفقت الفيديو بالتعليق: اليوم هو يومنا جميعا اليوم المرأه الإماراتيه بنت زايد كل عام وأمنا وأم الأمارات الشيخة فاطمة مبارك داعمة المرأه الأولي بألف خير.


وأضافت:وكل عام وبنات زايد في المقدمه وفي مزيد من النجاح والأبداع
والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة بلقيس فتحي أغنية "دبلوماسي"، والتي حققت 3 ملايين و513 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أغسطس الجاري، وهي الأغنية الأولى لـ  بلقيس باللهجة المصرية.

 

 

 

المصدر - نواعم 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10286111-1835538170

جواهر الكويتية تكشف عن معاناتها من مرض السرطان - فيديو

489002Image1-1180x677_d

درة التونسية تستذكر دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة - صورة

p08c97jh

كارمن لبّس تتضامن مع أمل عرفة بعد انسحابها من حارة القبة

فلفلفلف

تعرف على جديد الفنانة نادية الجندي

1-200-730x438

الفنانة لطيفة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

Untitled-1-228

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

أخبار متعلقة
52701aa9-98e2-4ad7-b986-0709d0fec5ce_16x9_1200x676

ليلى علوي تشارك متابعيها شوقها لوالدتها وردود من أكبر الفنانين

57052682-42338554

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها وتبدو أصغر سنا - فيديو

2020_11_18_2_14_41_202

نانسي عجرم تجتمع بكامل أفراد عائلتها - صور

3822661-167993986

مي كساب تنشر صورة والدها وتتحدث عنه بكلمات مؤثرة

445660Image1

تعليق علا رشدي على صورتها يثير اهتمام الجمهور - صورة

h_747329_original

بصور خاصة - هكذا احتفل أمير كرارة بميلاد زوجته