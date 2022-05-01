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الأحد، 01-05-2022 11:18 ص

بلقيس فتحي تحتفل مع الجمهور المصري ثالث أيام العيد

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الوكيل الإخباري - تستعد الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي لإحياء أولى حفلات عيد الفطر المبارك في مصر ثالث أيام عيد الفطر وهو يوم ٤ مايو المقبل في أحد الفنادق الكبرى بمحيط وسط البلد في القاهرة.

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بلقيس على موعد بعد العيد لطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية "ضريبة شوق" من كلمات محمد القاسمي وألحان الأدهم وتوزيع موسيقي محمد عصمت، ومن المقرر أن تحتفل بلقيس مع شعب دولة السودان الشقيق بالعيد وموسم الصيف من خلال تقديم أولى حفلاتها بالسودان يوم 7 مايو المقبل.

 

نواعم

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