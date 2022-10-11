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الثلاثاء، 11-10-2022 12:29 م

بمستندات رسمية.. هاني شاكر يبرئ نفسه من اتهامات الفساد-صورة

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الوكيل الإخباري - في رد من هاني شاكر على عدد من التصريحات التي تتهمه بالفساد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهن الموسيقية المصرية، شارك عبر حساباته على السوشال ميديا عدة صور لميزانية النقابة في وقت رئاسته مقعد النقيب وما قبلها بالإضافة إلى الودائع الخاصة بالمعاشات.

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