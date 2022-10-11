بمستندات رسمية.. هاني شاكر يبرئ نفسه من اتهامات الفساد-صورة

الوكيل الإخباري - في رد من هاني شاكر على عدد من التصريحات التي تتهمه بالفساد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهن الموسيقية المصرية، شارك عبر حساباته على السوشال ميديا عدة صور لميزانية النقابة في وقت رئاسته مقعد النقيب وما قبلها بالإضافة إلى الودائع الخاصة بالمعاشات.

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انتظرت طويلا لعلي أجد ردًا من أعضاء مجلس النقابة الذي شرفت بالعمل معه طوال سبعة سنوات تعليقًا علي الكثير من الإتهامات لهم بالفساد و إجحافًا لما تم من انجازات لم تحدث من قبل في تاريخ الدورات السابقة للنقابة ولكنى لم أجد رداً منهم ربما خوفاً أو حفاظاً على مكانهم pic.twitter.com/H21rXCsB3d October 10, 2022

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