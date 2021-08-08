بمشهد الموت.. هكذا ودعت دلال عبدالعزيز جمهورها! - فيديو

الوكيل الاخباري - مفارقات الحياة عجيبة، كذلك الموت، فالفنانة دلال عبدالعزيز التي توفيت، اليوم السبت، بعد صراع طويل مع تبعات كورونا، كان آخر مشاهدها في الدراما هو "الموت".



أصيبت دلال عبد العزيز بفيروس كورونا عقب عودتها من لبنان وأثناء تصوير مشاهدها بمسلسل "عالم موازي" الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بعد إصابتها وأفراد أسرتها خلال شهر رمضان الماضي.



ويبدو أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز كانت على موعد مع الموت، حيث ودعت جمهورها في شهر رمضان الماضي من خلال مشهد موت "عطية" وهي الشخصية التي قامت بأداء دورها في مسلسل "ملوك الجدعنة".

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