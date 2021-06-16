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الأربعاء، 16-06-2021 03:50 م

بمشهد مؤثر كريم العراقي يتحدث عن رحلة علاجه الكيميائي في مواجهة السرطان

شعر_كريم_العراقي


الوكيل الإخباري - كشف الشاعر كريم العراقي أنّه بدأ رحلة جديدة من العلاج الكيميائي في أحد مستشفيات أبو ظبي، حيث إنه يتعالج من سرطان الأمعاء والبروستاتة منذ شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي.

وأطلّ العراقي في مقطع مصوّر عبر شبكات التواصل الاجتماعي من داخل المستشفى قائلاً: "باشرت اليوم بالدواء الجديد الذي تستغرق جلسته مدة 5 ساعات في رحلة علاجية تستمر 6 أشهر، رحلة من الصبر والأمل".

وكانت أغنية "المعطف" أحدث أعمال الشاعر العراقي في شهر كانون الثاني (يناير) من هذا العام، وهي من غناء الفنان التونسي صابر الرباعي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف.

وبدأ العراقي، واسمه الأصلي كريم عودة، في كتابة الأغنية عام 1974 عبر أغنيتين للأطفال، "الشميسة"، و"يا خالة يالخياطة" قدّمهما وهو بعد طالب في المرحلة المتوسطة، ثم قدّم العديد من الأعمال الناجحة وهي: "تهانينا يا أيام" للمطرب العراقي صلاح عبد الغفور، و"دار الزمان ودارة" للفنانة سيتا هاكوبيان، وأغنية "جنة جنة" للفنان رضا الخياط وألحان عباد عبد الكريم.

وقدّم كلمات لأربع أغانٍ إلى سفير الأغنية العراقي في ثمانينيات القرن الماضي سعدون جابر من ألحان الفنان المصري بليغ حمدي عام 1981.

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