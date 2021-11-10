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الأربعاء، 10-11-2021 11:56 ص

بهذه الشخصية تعود حورية فرغلي إلى السينما

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الوكيل الإخباري - رحلة طويلة امتدت لعامين قضتهما الممثلة المصرية حورية فرغلي مع العمليات الجراحية لإصلاح أنفها الذى تهشم بسبب وقوعها من فوق الفرس أثناء تدربها على القفز بالحصان أملا، ثم إصابتها حسب قولها بسحر قوي كاد أن يودي بحياتها.

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و قد صرحت حورية بعد اكتشاف خادمتها لهذا السحر فى منزلها أنها تؤمن بوجود السحر لأنه مذكور في القرآن و انه أصابها بالفعل بمرض عجز الأطباء عن تشخيصه و علاجه و لكنها تغلبت عليه بالصلاة.

 

و بعد تخلصها من هاتين الأزمتين علم موقع الفن أن حورية عادت إلى مصر كما أعلنت عودتها إلى عالم السينما من خلال فيلم "التجربة"، قصة و سيناريو و حوار احمد عثمان و إخراج محمود سليم. كما تستكمل حورية فرغلي باقي مشاهدها في فيلم براءة ريا و سكينة مع الممثلة وفاء عامر و هو من تأليف أحمد عاشور وأخراج عبد القادر الأطرش.

 

المصدر - الفن 

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