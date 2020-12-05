بهذه الطريقة.. يمكنك أن تقيم لمدة يومين في منزل شاروخان

الوكيل الاخباري - أطلق نجم بوليوود الهندي، شاروخان، مسابقة جديدة لجمهوره ومعجبيه، والتي ستكون جائزتها الدخول إلى منزله في دلهي.
ولم تقتصر جائزة المسابقة التي أعلن عنها شاروخان وزوجته المهندسة المعمارية، جوري خان، على دخول منزلهما فقط، بل والإقامة به لمدة يومين، بحسب برنامج "إنسايدر بالعربي"، المذاع على فضائية "دبي".
#شاروخان يطلق مسابقة جائزتها إقامة لمدة يومين بمنزله شرط الإجابة عن سؤال!#TheInsiderAr على #تلفزيون_دبي و #على_أوان#TheInsider@dubaitv @onawaan@iamsrkhttps://t.co/BAjeogoUFV pic.twitter.com/eJ0Gc45Qtl— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) December 3, 2020
وتقوم المسابقة على الإجابة عن سؤال واحد، وهو "ماذا يعني لك الترحيب بأذرع مفتوحة"، وهي الحركة التي اشتهر بها شاروخان في معظم أفلامه السينمائية.
وكان شاروخان احتفل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بعيد ميلاده الـ55، من أمام برج خليفة بإمارة دبي الخليجية، والتقط صورا بجواره الذي أُضيئ بصوره كتهنئة له.
It’s nice to see myself on the biggest and tallest screen in the world. My friend @mohamed_alabbar has me on the biggest screen even before my next film. Thanks & love u all @BurjKhalifa & @EmaarDubai. Being my own guest in Dubai... my kids mighty impressed and me is loving it! pic.twitter.com/qXUB6GERc0— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 2, 2020
ويعد شاروخان واحدا من أغنى الممثلين في العالم، وعرف طريق الشهرة من خلال مشاركته في فيلم "ديوانا" من إنتاج عام 1992 والذي حقق به نجاحا جماهيريا ملحوظا، كما أنه أحد ملاك فريق كولكاتا نايت رايدرز الهندي للكريكيت.
المصدر : سبوتنك