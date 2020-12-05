السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

المانيا تسجل 483 وفاة بكورونا وبلجيكا 109 وفيات

موظفو شركة خاصة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام في عمان

أهمها الحظر الشامل .. قرارات مصيرية هامة قريبا

طبيبة روسية تحدد الآثار الأولى للقاح كورونا

هذا ما تم العثور عليه بحوزة الشهيد الشديفات -شاهد

الضمان يوضح تفاصيل برنامج استدامة

وفيات السبت 5/12/2020

أسعار الذهب السبت 5/12/2020

الصفدي يلتقي مبعوث أميركي لبحث الأزمة السورية

التربية : الكتاب المتداول اجتهاد من إحدى المديريات

السبت، 05-12-2020 10:14 ص

بهذه الطريقة.. يمكنك أن تقيم لمدة يومين في منزل شاروخان

shah-rukh-khan


الوكيل الاخباري - أطلق نجم بوليوود الهندي، شاروخان، مسابقة جديدة لجمهوره ومعجبيه، والتي ستكون جائزتها الدخول إلى منزله في دلهي.

اضافة اعلان

ولم تقتصر جائزة المسابقة التي أعلن عنها شاروخان وزوجته المهندسة المعمارية، جوري خان، على دخول منزلهما فقط، بل والإقامة به لمدة يومين، بحسب برنامج "إنسايدر بالعربي"، المذاع على فضائية "دبي".

 


وتقوم المسابقة على الإجابة عن سؤال واحد، وهو "ماذا يعني لك الترحيب بأذرع مفتوحة"، وهي الحركة التي اشتهر بها شاروخان في معظم أفلامه السينمائية.

وكان شاروخان احتفل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بعيد ميلاده الـ55، من أمام برج خليفة بإمارة دبي الخليجية، والتقط صورا بجواره الذي أُضيئ بصوره كتهنئة له.

 


وعلق خان على احتفاء برج خليفة به قائلا: "من الجميل أن أرى نفسي على أكبر وأطول شاشة في العالم، لقد قام صديقي محمد العبار بوضع صورتي على أكبر شاشة حتى قبل عرض فيلمي التالي، شكرا وأحبكم جميعا، أعجب أطفالي بشدة وأنا أحببته".


ويعد شاروخان واحدا من أغنى الممثلين في العالم، وعرف طريق الشهرة من خلال مشاركته في فيلم "ديوانا" من إنتاج عام 1992 والذي حقق به نجاحا جماهيريا ملحوظا، كما أنه أحد ملاك فريق كولكاتا نايت رايدرز الهندي للكريكيت.

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

إقرأ ايضا
82F48569-1AF8-4A1E-84D7-9AA763468F1C

خلاف في كواليس مسلسل أحمد السقا وأمير كرارة يصل الى الضرب

thumb

حقيقة انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن - صور

185577-image

حسن شاكوش يعلن تعافيه من فيروس كورونا

9748651_1539960250

ميار الببلاوي تنفي شائعات وفاتها

8990136-1911197920

مي العيدان تكشف حالة جواهر بعد إصابتها بسرطان الدماغ

image (3)

إصابة النجم المصري سمير غانم بكورونا

أخبار متعلقة
2020_11_23_2_24_45_340

شاهد لحظة سقوط محمد رمضان أثناء صعوده على المسرح