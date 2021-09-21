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الثلاثاء، 21-09-2021 03:29 م

بهذه الكلمات.. نجوم الفن ينعون المشير طنطاوي

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الوكيل الإخباري - نعى عدد من الفنانين المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ 85 عاما، في صفحاتهم الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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فقدمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة واجب العزاء في صفحتها وكتبت: "نتقدم بأحر التعازي لفقدان قائد عظيم أخرج مصر من أصعب لحظة تاريخية وزير الدفاع السابق المشير طنطاوي تعازينا للقوات المسلحةً وتقديرنا لبطولاتهم ولجهودهم السابقة والحالية".

 

كما نشرت الفنانة المصرية مي كساب صورة طنطاوي وكتبت :" إنا لله وإنا إليه راجعون القائد والأب سيادة المشير طنطاوي في ذمه الله نسألكم الفاتحه والدعاء".

 

أما الإعلامي المصري رامي رضوان فنعى الراحل قائلاً: "رحل عن عالمنا اليوم بطل من أبطال مصر .. المشير محمد حسين طنطاوي غفر الله له و كتب له الرحمة وأسكنه فسيح جناته، خالص التعازي لأسرته الكريمة المشير طنطاوي كان وزير دفاع مصر السابق، وخاض مع مصر 3 حروب، 1967 و1973 والإستنزاف. وتولى رئاسة مصر في أصعب الأوقات.. عقب ثورة يناير 2011".


المصدر - الفن 

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