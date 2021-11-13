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السبت، 13-11-2021 12:35 م

بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة زوجها محمود عبد العزيز بكلمات مؤثرة - صورة

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الوكيل الإخباري - إستذكرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي زوجها الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز بذكرى وفاته الخامسة.

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ونشرت صورة تظهر فيها برفقته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وكتبت: "الذكرى الخامسة.. إحساسي بالوحدة يزيد كثيرا لم أعد أتحمل بعدك عني، أتمنى من الله أن يجمعنا قريبا".

 

وأضافت بوسي: "اللّهم أرحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهّم تحت التراب إلى جنات الخلد يا من رحلتم عنا، اللهم نوّر مرقد كل ميّت وعطر مشهده وطيّب مضجعه وآنس وحشته ونفّس كربته وقهم عذاب القبر.. الفاتحة".

 

المصدر - الفن 

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