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الأربعاء، 19-10-2022 07:28 ص

بيان تحذيري من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب

شر


الوكيل الإخباري - أصدرت أسرة النجمة شيرين عبد الوهاب بيانًا صحفيًا ، حذرت فيه وسائل الإعلام من تناول الأخبار التي تخص أزمتها الأخيرة".

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وقالت أسرة شيرين في بيانها:" بيان من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب..نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".


وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية"

 

مصراوي


 




 

 


 

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