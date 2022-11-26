السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع نسبة اشتراكات "الفايبر" في الأردن 42% خلال 6 أشهر من العام الحالي

ايلون ماسك: شارات ذهبية ورمادية وزرقاء لتوثيق حسابات تويتر الاسبوع المقبل

توضيح هام من المواصفات والمقاييس حول شراء السولار

الشتاء في أوروبا يرفع أسعار الغاز الطبيعي 8%

الكهرباء الأردنية للمواطنين: استخدموا وسائل التدفئة التقليدية

عزايزة: بعض المناصب لا يتوجب أن يكون فيها عمل حزبي

الصفدي يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين التشيكيين

إصابتان بحادث تصادم في مأدبا

بالتزامن مع تساقط الأمطار.. التعامل مع 1323 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

حماية المستهلك: شكاوى عن تخفيضات وهمية خلال الجمعة البيضاء

السبت، 26-11-2022 12:03 ص

بيان من النيابة العامة في مصر حول قضية منة شلبي

لل


الوكيل الإخباري - أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي، بضمانة مالية قدرها 50 الف جنيه مصري، بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد تشتبه في كونها مخدرات.

اضافة اعلان


وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها كانت قد تلقت إخطارا ظهر اليوم الجمعة بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحتوي متعلقاتها الشخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها على مواد تشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها، وتم التحفظ على المواد المضبوطة.


وأضاف البيان، أنه ورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، وثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.


وأشار إلى أنها استهلت التحقيقات باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.


وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتهاْ ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202225214835599086739

الموت يفجع أسرة مسلسل الهيبة

9422771-1410569398

مصر.. القبض على الفنانة منة شلبي لهذا السبب

63807b6b4c59b710ab707301

إصابة فنانة مصرية شهيرة بمرض خطير- صورة

image-1-730x438

أحدث ظهور لفيروز وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ 87- شاهد

637fb17a4c59b7796771dd56

أحلام توجه رسالة نارية إلى ميسي وتهديه أغنية -فيديو

11760387

أحدث ظهور لياسمين صبري بالأبيض

أخبار متعلقة
9422771-1410569398

مصر.. القبض على الفنانة منة شلبي لهذا السبب

14831-small6200911114142

صورة تثير الشكوك حول ارتباط أحمد عز بالفنانة منة شلبي .. شاهد

elaosboa56137

هذا ما كشفته نتائج تحاليل 6 مواد مخدرة في جسد شيرين

جورج-وسوف-696x498

رسميا.. تأجيل حفل جورج وسوف في الإسكندرية - صورة

ة

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف عن حقائق جديدة