بيان من النيابة العامة في مصر حول قضية منة شلبي

الوكيل الإخباري - أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي، بضمانة مالية قدرها 50 الف جنيه مصري، بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد تشتبه في كونها مخدرات.

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وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها كانت قد تلقت إخطارا ظهر اليوم الجمعة بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحتوي متعلقاتها الشخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها على مواد تشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها، وتم التحفظ على المواد المضبوطة.



وأضاف البيان، أنه ورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، وثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.



وأشار إلى أنها استهلت التحقيقات باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.



وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتهاْ ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.



