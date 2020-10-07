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الأربعاء، 07-10-2020 03:05 م

بيرين سات تثير ضجة بصورتها مع جدتها

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الوكيل الإخباري _ اثارت الفنانة التركية بيرين سات كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بعد ان شاركت متابعيها صورة لها ظهرت فيها برفقة جدتها التي لفتت الأنظار بشكلها. 

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حيث بدت جدتها جميلة كانها في سن الشباب، ولا زالت تحتفظ ببعض الملامح الجذابة، وقد اعرب الكثير من المتابعين الى أن بيرين ورثت جمالها من جدتها.

 

يذكر ان بيرين كانت قد اشارت الى انها لا تفكر أبداً في العودة إلى التمثيل على شاشة التلفزيون، معتبرةً أن كل المواضيع التي تتناولها الأعمال الراهنة تركّز على تعنيف النساء، وتدور حول قصص الحب ثلاثية الأطراف، التي وصفتها بالسطحية.


 

المصدر :الفن 

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