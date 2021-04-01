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الخميس، 01-04-2021 03:48 م

بيع سيارة عمرو أديب المهشمة في مزاد علني بمبلغ ضخم.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تداول عدد واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه مزاد لبيع سيارة الإعلامي المصري عمرو أديب، التي تهشمت في الحادث الذي تعرض له مؤخرا.

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ونشر موقع "أوتوموتيف جي تي" المتخصص في أخبار السيارات، مقطعا مصورا قال إنه مزاد لعملية بيع سيارة عمرو أديب.


وبدت السيارة في حالة شبه متهالكة، بعد تدمير الجزء الأمامي لها إثر اصطدام إحدى السيارات بها، التي كانت تحمل أنابيب غاز من الخلف.

 

وأشار الموقع إلى أن السيارات عادت إلى إحدى شركات التأمين بعد تعرضها لحادث، ولفت إلى أن المزاد يشمل على عدد من السيارات الأخرى، غير أن سيارة عمرو أديب السابقة هي الأغلى والأبرز بين السيارات المعروضة.


ولفت إلى أن عملية البيع تمت بمبلغ 600 ألف جنيه مصري (38182.27 دولار أمريكي).
وكان الإعلامي المصري عمرو أديب تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 17 فبراير/ شباط الجاري، إذ اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز.

 

وتم نقل عمرو أديب إلى مستشفى دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله.


وعلق الكاتب الصحفي عماد أديب شقيق عمرو أديب واصفا السيارة بعد الحادثة بأنها وكانها ضربت بصاروخ أرض، مشيرا إلى أن شدة الحادث تؤكد أنه لم يكن أحد ليخرج منه حيا.


وعن سبب نجاة أخيه، قال أديب: "سبب خروج عمرو حيا هو حزام الأمان الذي حماه من كارثة محققة، خاصة أن الاصطدام كان مع سيارة تحمل أنابيب بوتاغاز، إلى جانب فتح الأيرباغ الذي أنقذه من الاصطدام".


وبعد الحادث، قالت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" أن زوجها عمرو أديب "ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاغاز فكان ممكن تنفجر في أي لحظة".


وتابعت: "الدكاترة طمنونا على حالته عموما، لكن هو لسه بيعاني من آلام مبرحة غالبا من الكدمات والرضوض، نتوقع أنها تاخد بعض الوقت، وإن شاء الله يحاول يرجع لجمهوره قريبا بإذن الله".


وتماثل عمرو أديب للشفاء وعاد للعمل في برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر".

 

سبوتنيك

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