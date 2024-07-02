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الثلاثاء، 02-07-2024 09:31 ص

بين الدراما والموسيقى.. يوسف الخال يكشف أحدث أعماله

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان اللبناني يوسف الخال، عن تقديمه عدة أعمال جديدة تتنوع بين الموسيقى والدراما.

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وقال الخال، لأحد البرامج العربية: 'أجهز ميني ألبوم جديد لزوجتي الفنانة نيكول سابا، وسينال إعجاب وتفاعل الجمهور لأنه يتسم بالحنين'.


وأضاف الخال: 'الميني ألبوم مكون من 6 أغاني، ومستوحى من موسيقى حقبة الثمانينات والتسعينيات بالغرب'.


والخال مؤلف موسيقي عمل حوالي 23 مقطوعة خاصة بالموسيقى التصويرية مثل مسلسل باب إدريس وأجيال.


أما في الدراما، أعلن الخال مشاركته في مسلسل جديد تم تأجيله عدة مرات، لكن من المتوقع إزاحة الستار عنه خلال الفترة المقبلة بالتحديد في موسم رمضان المقبل 2025.

 

وحرص الخال، خلال الأيام القليلة الماضية، على مشاركة زوجته نيكول سابا، في احتفال بعيد ميلادها في لبنان بحضور النجم أحمد سعد.


وظهرت نيكول سابا، في فيديو وهي تجلس بجانب زوجها في أحد المطاعم، وجلس بجانبها أحمد سعد وغنيا واحدة من أشهر أغانيها 'أنا طبعي كدة'.

 

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