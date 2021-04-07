بين الغيبوبة وغسيل الكلى.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح

الوكيل الاخباري - كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية انتصار الشراح، وذلك من خلال تعليق نشرته على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وكتبت فيه: "لله الحمد والشكر تم تحسن حالة الفنانة القديرة انتصار الشراح واستردت الوعي وتم رفع جهاز غسيل الكلى من عليها في العناية المركزة وحالياً يقوم الأطباء على ضبط بعض الأنزيمات وتستقر حالتها بشكل كافٍ. الله يكتب لها الخروج بإذن الله من العناية المركزة بفضل الله وثم فضل دعائكم. لاتكفوا عن الدعاء لها حتى رب العالمين يكمل عليها نعمته بالشفاء التام".

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يُذكر أن أخباراً كان قد تداولها البعض وأشارت إلى تدهور الحالة الصحية للشراح، وهو ما نفته العيدان حيث توجّهت إلى المتابعين وكتبت على الحساب نفسه: "يا جماعة هذا الخبر غير صحيح، الفنانة انتصار الشراح على نفس حالتها بالعناية المركزة بالمستشفى الأميري لم تتدهور حالتها. ولكن في نفس الوقت على نفس حالتها قبل يومين فقط الدكتور قام بتركيب معذي لها عشان الحفاظ على الجسم من فقدان الفيتامينات. أدعولها ولا تبخلوا عليها بالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء حتى يمن الله عليها بالشفاء".

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