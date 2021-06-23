الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

تحذير هام من الأرصاد للأردنيين

الأردن يتقدم 9 مرتبات في مؤشر التنافسية العالمي 2021

أمن الدولة تمهل 63 متهما 10 أيام لتسليم أنفسهم - أسماء

تداعيات مناخية كارثية تهدد العالم

لجان نيابية تناقش اليوم الوضع المائي واللامركزية

ترقّب شعبي لقرارات اقتصادية لإنعاش الأردنيين

أجواء معتدلة الأربعاء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأربعاء

مديرية صناعة إربد: 39 مخالفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

حملة نظافة شاملة لمجرى وادي الريان السياحي بالكورة

الأربعاء، 23-06-2021 09:22 ص

تأجيل تركيب القدم الصناعية للفنان شريف دسوقي

60ae340d42360464614bcdde


الوكيل الإخباري _ قالت مصادر مقربة من الفنان المصري، شريف دسوقي، أنه تم تأجيل تركيب القدم الصناعية له إلى الأسبوع المقبل بسبب خضوعه لجلسات علاج طبيعي.

اضافة اعلان

 

واشار المصدر ان شريف دسوقي متحمس بشدة لتركيب الطرف الصناعي، وأن حالته النفسية جيدة جدا.


وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر بصرف معاش استثنائي لدسوقي وتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته ، بعد أن خضع لعملية جراحية وبترت ساقه، إثر إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكري.


وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له، وقررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفاء-الكيلاني-106481

وفاء الكيلاني بإطلالة مختلفة .. صورة

16185911027206139

روجينا تثير ضجة بأحدث ظهور لها .. صور

عمر-1

أول تعليق لـ مي عُمر بعد حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

حورية-فرغلي

حورية فرغلي تعلن عن مفاجأة سارة لجمهورها - صورة

6900712_1526989191

سارة فرح تطرح أغنية جديدة 'عشرة على عشرة ' - فيديو

image

مستجدات قضية طفل 'ذا فويس' المتهم بالشروع في قتل زميله

أخبار متعلقة
60ae340d42360464614bcdde

ردة فعل شريف دسوقي بعد بتر قدمه

60ae340d42360464614bcdde

أشرف زكي يكشف حقيقة إجراء عملية جراحية جديدة لـ شريف دسوقي

21054878661573922355

محمد فراج وبسنت شوقي يحسمان موعد زفافهما المؤجل منذ عامين

329307_0

تطور جديد في قضية عمرو أديب و محمد رمضان

327496_0

بالفيديو.. أول ظهور للفنان شريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه!

16505427891621972705

بعد بتر ساقه.. توجيهات من السيسي بشأن الفنان شريف دسوقي