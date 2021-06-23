تأجيل تركيب القدم الصناعية للفنان شريف دسوقي

الوكيل الإخباري _ قالت مصادر مقربة من الفنان المصري، شريف دسوقي، أنه تم تأجيل تركيب القدم الصناعية له إلى الأسبوع المقبل بسبب خضوعه لجلسات علاج طبيعي.



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واشار المصدر ان شريف دسوقي متحمس بشدة لتركيب الطرف الصناعي، وأن حالته النفسية جيدة جدا.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر بصرف معاش استثنائي لدسوقي وتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته ، بعد أن خضع لعملية جراحية وبترت ساقه، إثر إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكري.



وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له، وقررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج.

المصدر : الامارات نيوز