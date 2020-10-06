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الثلاثاء، 06-10-2020 04:17 م

تأجيل طرح فيلم باتمان الجديد إلى 2022

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الوكيل الاخباري - قررت شركة "وارنر براذرز" الأمريكية تأجيل طرح فيلم "ذا باتمان" في دور العرض السينمائية، والذي يتناول البطل الشهير من قصص "دي سي" الهزلية.

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وتأجل طرح "ذا باتمان" إلى 4 مارس/ آذار 2022 بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، بعدما كان من المقرر طرحه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

 

وكانت "وارنر براذرز" أعلنت مؤخرا استئناف تصوير الفيلم في المملكة المتحدة، بعد شفاء أحد أفراد فريق عمله من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير أن من أصيب في الفيلم هو بطله الممثل، روبرت باتنسون، ولكن لم تؤكد الشركة تلك المعلومة.


وبحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية، فقد غيرت شركة "وارنر براذرز" كذلك من موعد طرح الجزء الرابع من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة "ذا ماتريكس" من بطولة كيانو ريفز، ليصبح في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بدلا من الأول من أبريل 2022.


ولفت تقرير المجلة إلى أن "وارنر براذرز" لم تغير من موعد طرح الجزء الثاني من فيلم "واندر وومان" بعنوان "Wonder Woman 1984" في دور العرض السينمائية، والمقرر أن يعرض للجمهور في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2020، ليصبح حتى تلك اللحظة هو فيلم الأبطال الخارقين الوحيد الذي لم يؤجل طرحه من العام الحالي.


يشار إلى أن أحدث أفلام "جيمس بوند" بعنوان "No Time to Die" تأجل عرضه هو الآخر حتى 2 أبريل 2021، بعدما كان مقررا طرحه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.


وبالنسبة لأصحاب دور العرض السينمائية، فإن الافتقار إلى أفلام جديدة تعرض على شاشاتها لإغراء الجماهير يعتبر بمثابة أمر مدمر لهم، من حيث عدم عثورهم على دخل مالي يساعدهم على دفع رواتب العاملين فيها.


واستأنفت ما يقرب من 70% من دور السينما الأمريكية العمل منذ شهر مارس/ آذار، باستثناء أماكن في نيويورك ولوس أنجلوس، ولكن مع انخفاض مبيعات التذاكر عن المتوقع، تواجه العديد من المواقع إمكانية الاضطرار إلى الإغلاق مرة أخرى، وبالفعل، أعلنت شركة "سينوورولد" التي تمتلك سلسلة دور السينما "ريغال" عن خططها لإغلاق دور العرض التابعة لها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

 

سبوتنيك

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