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الأحد، 11-04-2021 02:49 م

تأجيل عرض 3 أفلام من بطولة توم كروز

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الوكيل الاخباري - أعلنت استديوهات باراماونت الترفيهية، تأجيل إطلاق 3 أفلام من بطولة النجم العالمي توم كروز، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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ووفقا لصحيفة "ديدلاين" المعنية بأخبار الفن، كان من المفترض إطلاق الجزء الثاني من فيلم الأكشن"Top Gun: Maverick" في 2 تموز / يوليو من هذا العام، ولكن تم تأجيل عرضه حتى 19 تشرين الثاني / نوفمبر القادم.


كما أرجأت الشركة عرض فيلم "المهمة: المستحيلة 7"، ليتم عرضه يوم 27 أيار / مايو 2022، وفيلم "المهمة: المستحيلة 8"، الذي كان مقررًا عرضه فى 4 نوفمبر 2022، فتم تأجيله إلى 7 يوليو 2023، كما تم تأجيل الجزء الرابع من "جاكاس" من 3 أيلول / سبتمبر 2021 إلى 22 تشرين الأول / أكتوبر 2021.


بالإضافة إلى ما سبق تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد بتأجيل طرح مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية البارزة، التي كان من المقرر طرحها في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

 

سبوتنيك

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