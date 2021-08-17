الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

9.4 مليون دينار موازنة محافظة معان لعام 2022

%20 من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء شهداء القوات المسلحة

لافروف يشير إلى محاولات خارجية للتأثير على نتائج انتخابات الدوما

الملك يشيد بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية

منحة قطرية للأردن لتطوير قطاع التعليم

اعلان للتجنيد في الدفاع المدني

اعتماد شهادات لقاح كورونا من خلال تطبيق سند فقط

الصحة العالمية: مخاوف من ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة

قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية

البدء بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الايام المقبلة

الثلاثاء، 17-08-2021 03:08 م

تأشيرة سفر تمنع الفنان أحمد العوضي من السفر مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز

ياسمين-عبد-العزيز


الوكيل الاخباري-كشف مصدر مقرب من عائلة الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تطورات حالتها الصحية موضحا أنها تحسنت بشكل كبير، ولا زالت تجري فحوصات طبية جديدة، للوقوف على تطورات حالتها الصحية.

اضافة اعلان

 

وأكد المصدر أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز يعمل على إنهاء إجراءات السفر الخاصة به خلال هذه الأيام، ليلحق بزوجته إلى سويسرا، حيث إنه لم يتمكن من السفر معها بسبب تأشيرة السفر.


يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد خضعت لعملية جراحية منذ فترة قريبة، لكن حدثت معها مضاعفات تسببت في تدهور حالتها الصحية مؤخرا، الأمر الذي جعلها تسافر إلى سويسرا لاستكمال العلاج هناك.


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
nicolas-mezher

نيكولا مزهر يكشف 'لأول مرة بحس صار لازم فل ' - صورة

67543

الموت يفجع الفنانة حنان ماضي

image (4)

عادل إمام في عزلة خوفاً من كورونا

44656beb-b732-48b3-880c-08becb94992f

تطورات الحالة الصحية للإعلامية ياسمين الخطيب

هيا-الشعيبي

هيا الشعيبي تعتذر من الشعب السعودي - فيديو

2021-07-19_09-25-27_815982-730x438

حلا شيحة تنشر صورة لوالدتها وتوجه رسالة لها - صور

أخبار متعلقة
مطرب

مطرب مشهور يبكي على الهواء بسبب موقف لفنان مصري

2021_8_4_16_48_36_51

ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية

2021-08-09_05-54-59_057174-730x438

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف سبب وعكتها الصحية

1-1452662

أحمد العوضي يزف بشرى سارة لجمهور ياسمين عبد العزيز

fffff

الكشف عن الكواليس السرية للحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز - فيديو

image

نقل ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة في غيبوبة تامة إثر خطأ طبي!