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الخميس، 09-06-2022 02:16 م

تامر حسنى يغني في السعودية 16 حزيران

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الوكيل الإخباري-يحيي الفنان المصري تامر حسني حفلا غنائيا بالسعودية يوم 16 حزيران الجاري على مسرح  ليالينا بجدة، يقدم فيها باقة من أغانيه التى عشقها منه الجمهور، منها "كل مرة ، يا نور عيني، بعيش، بنت الإيه، حضن الغريب، صعبة"، وغيرها من الأغاني.

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وحرص النجم تامر حسني، على مشاركة متابعيه بمعلومة جديدة عنه، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب تامر قائلا: "كل فترة هعرفكوا معلومة جديدة يمكن محدش يعرفها عني، أنا كل يوم قبل النوم عندي رحلة قراءة ومعرفة جميلة جداً، يمكن أول مرة أعلن عن شىء بداخلي بالشكل دا، بس حسيت فجأة إن واجب عليا أنقلكم أي شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا".

 

اليوم السابع

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