السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

المومني لـ"الوكيل الاخباري": التعديل على فرز الأصوات بالانتخابات لم يقر رسمياً

ملف النحاس في ضانا يعود من جديد وإعلان نتائج الدراسات خلال أيام

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

أول استجواب نيابي.. نائب يستجوب أمانة عمان - تفاصيل

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

5078 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

بيت العمال: 84% من ذوي الإعاقة بلا عمل

السبت، 04-12-2021 01:28 م

تامر حسني يتبنى مواهب فنية جديدة في آخر حفلاته - صورة

medium_2020-03-14-32b6a61369


الوكيل الإخباري - نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صوراً من الحفل الغنائي الذي أحياه في جامعة المستقبل بحضور آلاف من طلاب الجامعة وجمهوره، والذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، حيث تخطى الحضور كل التوقعات.

وعلق تامر على الصور بقوله: "مليون تحية لشباب جامعة المستقبل في حفل النهاردة بجد حفلة مش عادية روح عظيمة وطاقة هايلة واستقبال مش طبيعي من حب وترحاب، والله انا بحبكوا أكتر وبتمنى لكل واحد فيكوا النجاح، شكراً شباب وإدارة وأساتذة جامعة المستقبل شكراً لرئيس الجامعة أستاذ خالد العزازي مش هوصيك على درجات أعمال السنة، طلاب جامعتك يستاهلوا والله نظام ورقي وروح مشرفة فعلاً".

اضافة اعلان


 

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
166150_original

رد فعل غريب من والد حسام حبيب على انفصال ابنه عن شيرين

6164774042360472140ee9f8

عمرو دياب يطرح اغنية لو بتحب

7501631-99824784

ابنة الهام الفضالة نور في اقوى هجوم

image (1)

عمر كمال يوضح نتائج التحقيق معه - فيديو

5643791_1582274085

نادية الجندي تستذكر صلاح قابيل بذكرى وفاته

19_2021-637503010785977231-597

حقيقة إصابة الفنان صلاح عبدالله بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
10772698761637826332

تفاصيل أزمة آية مكرم بسبب تامر حسني

تامر

تامر حسني يسدد دين أم لـ 5 أطفال مرضى وينقذها من السجن

1332801_0

تفاصيل حفل تامر حسني في موسم الرياض 2021 - صورة