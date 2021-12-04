تامر حسني يتبنى مواهب فنية جديدة في آخر حفلاته - صورة

الوكيل الإخباري - نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صوراً من الحفل الغنائي الذي أحياه في جامعة المستقبل بحضور آلاف من طلاب الجامعة وجمهوره، والذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، حيث تخطى الحضور كل التوقعات.



وعلق تامر على الصور بقوله: "مليون تحية لشباب جامعة المستقبل في حفل النهاردة بجد حفلة مش عادية روح عظيمة وطاقة هايلة واستقبال مش طبيعي من حب وترحاب، والله انا بحبكوا أكتر وبتمنى لكل واحد فيكوا النجاح، شكراً شباب وإدارة وأساتذة جامعة المستقبل شكراً لرئيس الجامعة أستاذ خالد العزازي مش هوصيك على درجات أعمال السنة، طلاب جامعتك يستاهلوا والله نظام ورقي وروح مشرفة فعلاً".





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