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الأحد، 20-02-2022 10:55 ص

تامر حسني يتصدر الترند بعد أنباء عن دخوله في غيبوبة

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الوكيل الإخباري - تصدر الفنان المصري تامر حسني الترند في الساعات الأخيرة ، بعد انتشار أنباء عبر مواقع التواصل عن تعرضه لأزمة صحية ودخوله في غيبوبة ، إثر تصريحات جليلة المغربية بشأن علاقتها به.

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وبحسب موقع المصري اليوم، نفى مصدر مقرب من الفنان صحة ما ورد بشأن حالته الصحية، مشيرًا إلى أن تامر بخير ولا يعاني من أي مرض، وهو متواجد حاليًا على موقع تصوير فيلمه الجديد الذي بدأ تصويره قبل 3 أيام ولا يعاني من أي تعب .

يأتي ذلك بعد المفاجأة الصاخبة للفنانة المغربية جليلة وصديقها المقرب حمودي حسين ، اللذين قالا في بث مباشر عبر “إنستجرام” ، إن علاقة تامر بزوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل توقفت لمدة عام ونصف تقريبًا، ويعيشون حياة منفصلة.

 

كما أكد أن تامر حاول عدة مرات العودة إلى جليلة لأنه ما زال يحبها ، واصفًا علاقة الفنان المصري بزوجته بسمة بوسيل بالمسرحية أمام الجميع بعد انفصالهما.

وعلقت جليلة أيضا: “هو أخبرني بأنه منفصل عن أم أولاده منذ سنة ونص.. وأنا على هذا الأساس رجعت إلى تامر حسني، وأنا لم آت لكي أخرب بيت أحد.. أنا لست إنسانة سيئة السمعة ولا إنسانة من الشارع”.


جمال المرأة 

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