تامر حسني يتعرض لموقف محرج خلال تكريمه - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرض الفنان المصري تامر حسني لموقف محرج خلال استلامه جائزة تكريمية خلال استلامه جائزة من موسوعة "غينيس" العالمية. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه تامر حسني وهو يستلم الجائزة وعندما تسلمها ووقف لالتقاط الصور وقعت الجائزة منه على الأرض وتحطمت الى قطع صغيرة جدا.

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وسرعان ما تم تداول الفيديو بكثرة فاعتبر كثر ان ما حصل مع تامر حسني نتيجة حسد بعض الفنانين له بسبب تحقيقه العديد من الارقام القياسية والجوائز العالمية اما البعض الاخر استغل ما حصل وسخر منه بسبب هذا الموقف المحرج.

المصدر - الفن